Нападение на конвой с беженцами под Алеппо может быть расценено как военное преступление, заявляют в ООН

Атака конвоя с беженцами под Алеппо, происшедшая в минувшую субботу, может быть военным преступлением, заявил во вторник представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

"Это нападение на невинных граждан может быть расценено как военное преступление", - заявил он журналистам в Женеве.

Р.Колвилл отметил, что неизвестно, кто ответственен за это нападение, и как он было совершено.

При этом он рассказал, что существуют кадры, на которых видно, как незадолго до взрыва, дети собрались вокруг человека, который раздавал им конфеты.

Как сообщалось, 15 апреля в пригороде г.Алеппо Рашидин смертник атаковал автобусный конвой с беженцами из шиитского анклава Фуа и Кафрая в провинции Идлиб. По данным ООН, погибли не менее 96 мирных граждан, среди них 68 детей. Еще не менее 120 человек получили ранения.