Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8124 RUR   0.0305 GBR   2.1391 TRY   0.4593

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 11° 20° 20 Апр 11° 18° 21 Апр 12° 19°

Дальнее зарубежье 18.04.2017 17:13

Нападение на конвой с беженцами под Алеппо может быть расценено как военное преступление, заявляют в ООН

Атака конвоя с беженцами под Алеппо, происшедшая в минувшую субботу, может быть военным преступлением, заявил во вторник представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

"Это нападение на невинных граждан может быть расценено как военное преступление", - заявил он журналистам в Женеве.

Р.Колвилл отметил, что неизвестно, кто ответственен за это нападение, и как он было совершено.

При этом он рассказал, что существуют кадры, на которых видно, как незадолго до взрыва, дети собрались вокруг человека, который раздавал им конфеты.

Как сообщалось, 15 апреля в пригороде г.Алеппо Рашидин смертник атаковал автобусный конвой с беженцами из шиитского анклава Фуа и Кафрая в провинции Идлиб. По данным ООН, погибли не менее 96 мирных граждан, среди них 68 детей. Еще не менее 120 человек получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, СИРИЯ, АТАКА, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Новый проект резолюции СБ ООН, внесенный западной "тройкой", предусматривает расследование химической атаки в Сирии Москва намерена добиваться от структур ООН расследования инцидента с химоружием в Сирии - Путин Гуманитарную помощь от ООН доставили в три труднодоступных города сирийской провинции Дамаск Генсек ООН призвал уйти от действий, которые могут ухудшить положение сирийцев Разминирование освобожденных от ИГ территорий Сирии и Ирака займет 40-50 лет - ООН Общее число сирийских беженцев в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте превысило 5 млн человек - ООН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]