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Дальнее зарубежье 18.04.2017 17:29

На юге Франции задержали двух человек, подозреваемых в подготовке теракта

Правоохранительные органы задержали во вторник в Марселе двух мужчин, которых подозревают в подготовке теракта, информируют французские СМИ.

Двое мужчин, возраст которых 23 и 29 лет, были задержаны утром во вторник. Известно, что молодые люди ранее уже были известны французским спецслужбам.

По некоторым данным, они планировали осуществить теракт в период президентских выборов во Франции.

Информацию о задержании подтвердил глава МВД Франции Маттиас Фекл.

"Двое радикализованных мужчин - граждан Франции 1987 и 1993 года рождения, намеревались совершить в ближайшие дни теракт на территории Франции", - сказал М.Фекл.

Он добавил, что обыски продолжаются в доме, в котором были задержаны молодые люди.

"За несколько дней до главных для нашей страны выборов я хочу напомнить, что все сделано для безопасности. Службы министерства внутренних дел как никогда мобилизованы по всей Франции для обеспечения безопасности французов и безопасного проведения президентской кампании, митингов и собраний, безопасности кандидатов и их предвыборных штабов", - отметил глава МВД.

М.Фекл также сказал, что более 50 тыс. полицейских, жандармов и военных будут обеспечивать безопасность на выборах, в частности, на 67 тыс. избирательных участков.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТЕРРОРИЗМ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]