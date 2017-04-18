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Дальнее зарубежье 18.04.2017 18:13

Могерини рассчитывает обсудить в Москве двусторонние отношения, украинский и сирийский кризисы

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини намерена обсудить в ходе визита в Москву с главой МИД РФ Сергеем Лавровым двусторонние отношения и конфликты на востоке Украины и в Сирии.

"Сегодня я пишу из Пекина - моя первая остановка в ходе долгой официальной поездки в Китай, Индию и Россию. В каждой стране я обсужу двусторонние отношения и важнейшие международные проблемы, которые мы решаем вместе - от Сирии до напряженности на Корейском полуострове", - написала Ф.Могерини во вторник в своем блоге в интернете.

"Моя поездка закончится в Москве. Это будет мой первый визит в Россию в качестве Верховного представителя Европейского союза. Я планирую встретиться с министром иностранным дел Сергеем Лавровым, обсудить с ним двусторонние отношения и особенно нынешние кризисы - от конфликта на востоке Украины до Сирии", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Ранее сообщалось, что визит Ф.Могерини в Москву намечен на 24 апреля.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, МОГЕРИНИ, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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