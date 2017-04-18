Могерини рассчитывает обсудить в Москве двусторонние отношения, украинский и сирийский кризисы

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини намерена обсудить в ходе визита в Москву с главой МИД РФ Сергеем Лавровым двусторонние отношения и конфликты на востоке Украины и в Сирии.
"Сегодня я пишу из Пекина - моя первая остановка в ходе долгой официальной поездки в Китай, Индию и Россию. В каждой стране я обсужу двусторонние отношения и важнейшие международные проблемы, которые мы решаем вместе - от Сирии до напряженности на Корейском полуострове", - написала Ф.Могерини во вторник в своем блоге в интернете.
"Моя поездка закончится в Москве. Это будет мой первый визит в Россию в качестве Верховного представителя Европейского союза. Я планирую встретиться с министром иностранным дел Сергеем Лавровым, обсудить с ним двусторонние отношения и особенно нынешние кризисы - от конфликта на востоке Украины до Сирии", - подчеркнула глава европейской дипломатии.
Ранее сообщалось, что визит Ф.Могерини в Москву намечен на 24 апреля.
Азербайджан будет включать в «черный список» компании, занимающиеся раскопками на оккупированных территориях
Азербайджан и Мальта планируют расширить двустороннюю нормативно-правовую базу
Президент Алиев уверен в дальнейшем плодотворном сотрудничестве Баку и Софии
Нефть проводит волатильную сессию во вторник, Brent торгуется у $54,75 за баррель
МВФ: Спад ВВП Азербайджана в 2017г составит 1%, рост в 2018г – 2%
Азербайджанский Expressbank незначительно увеличил активы в I квартале
Air Canada лишила 10-летнего ребенка возможности лететь в отпуск с семьей из-за овербукинга
В Азербайджане в I квартале погибли около 40 человек при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера – МЧС
Число пострадавших при пожарах в Азербайджане в I квартале увеличилось в 2,2 раза
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Азербайджанской дипломатической академии состоялся VI ежегодный международный фестиваль. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»