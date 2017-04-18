Премьер Испании Рахой даст свидетельские показания в суде по коррупционному делу

Премьер-министр Испании Мариано Рахой даст показания в суде по так называемому "делу Гюртель", пишет во вторник газета "Мундо".

Дата слушаний пока неизвестна.

Ранее правящая Народная партия Испании выступала против того, чтобы М.Рахой был вызван в суд в качестве свидетеля. В партии называли возможность подобного "неприемлемой и недопустимой".

Расследование коррупционного скандала, ставшего известным, как "дело Гюртель", началось в 2009 году. Речь идет о расследовании фактов коррупции бывших функционеров Народной партии, которые, занимая важные посты в мэриях, заключали контракты с фирмами в обмен на "откаты".

Главный фигурант дела - предприниматель Франсиско Корреа. В общей сложности, на скамье подсудимых окажутся несколько десятков человек.