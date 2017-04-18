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Дальнее зарубежье 18.04.2017 17:46

Премьер Испании Рахой даст свидетельские показания в суде по коррупционному делу

Премьер-министр Испании Мариано Рахой даст показания в суде по так называемому "делу Гюртель", пишет во вторник газета "Мундо".

Дата слушаний пока неизвестна.

Ранее правящая Народная партия Испании выступала против того, чтобы М.Рахой был вызван в суд в качестве свидетеля. В партии называли возможность подобного "неприемлемой и недопустимой".

Расследование коррупционного скандала, ставшего известным, как "дело Гюртель", началось в 2009 году. Речь идет о расследовании фактов коррупции бывших функционеров Народной партии, которые, занимая важные посты в мэриях, заключали контракты с фирмами в обмен на "откаты".

Главный фигурант дела - предприниматель Франсиско Корреа. В общей сложности, на скамье подсудимых окажутся несколько десятков человек.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПОКАЗАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]