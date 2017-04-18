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Дальнее зарубежье 18.04.2017 18:27

Еврокомиссия не намерена вмешиваться в президентские выборы во Франции - официальный представитель

Президентские выборы во Франции - это момент для французского народа выразить свою волю, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Но не для нас, Еврокомиссии или Брюсселя. Франция - это центральная опора Европейского союза, страна-основательница и нация, которая не просто стояла у основ, но также воплощает все ценности, на которых держится сегодняшняя Европа", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"И это единственный комментарий, который я могу сделать в начале этой важной недели (перед первым туром выборов во Франции 23 апреля - ИФ)", - добавил М.Схинас, отвечая на вопрос, почему институты ЕС не проявляют своей реакции на продвижение среди ведущих кандидатов французских президентских выборов таких "еврофобов", как Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон.

По его словам, Евросоюз не вмешивается в выборы в странах ЕС "по простой причине, что это касается работы действующих в наших государствах-членах политических сил, которые предстают перед избирателями и которые должны предложить, установить, выстроить аргументацию по всем важным для них вопросам".

"Брюсселю не пристало вступать в национальные дебаты, чтобы подменять политические силы в Соединенном Королевстве в июне и во Франции сейчас. Это не наша работа", - подчернул М.Схинас.

Он отметил, что "мы (Еврокомиссия - ИФ) продолжим делать то, что делали и в прошлом неоднократно каждый раз, когда выдвигались мифы, ложь, фактически некорректные аргументы, - объяснять, что мы считаем правдой, как мы ее видим".

И это, по его словам, всегда будет опираться на факты, документы, но не выходить за черту, за которой начинаются обсуждаемые в ходе избирательной кампании политические разногласия.

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Тэги: ЕС, ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]