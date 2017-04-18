США предпочли бы, чтобы Асад сам отказался от власти и покинул Сирию - СМИ

В администрации президента США Дональда Трампа разработали примерный план из четырех фаз по урегулированию сирийского кризиса, предполагающий активное сотрудничество с РФ, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

Первая фаза предусматривает уничтожение террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). При этом в Вашингтоне заверяют, что не хотели бы направлять в Сирию войска для свержения президента Сирии Башара Асада.

Вторая фаза фокусируется на необходимости стабилизации ситуации в Сирии. В администрации США намерены способствовать заключению соглашений о перемирии между Дамаском и различными оппозиционными группировками. Кроме того, речь может пойти о создании "временных зон стабильности", причем, по замыслу администрации Д.Трампа, к работе над такими зонами нужно постараться подключить сирийские власти. В таком случае самолеты США и их союзников могли бы патрулировать эти зоны без риска возникновения конфликтных ситуаций с самолетами ВВС Сирии.

Также США хотели бы видеть восстановление работы властей на местах, причем районами с преимущественно суннитским населением должны управлять сунниты, районами с курдским населением - руководители-курды. Страной же в этот период должно руководить временное правительство.

Третья фаза - переходный период, в течение которого Б.Асад, по замыслу США, должен отказаться от власти. Один из возможных вариантов этого процесса предусматривает, что ему будет запрещено участвовать в выборах.

Другой вариант - оказание давления на Б.Асада, пригрозив выдвинуть против него обвинения в военных преступлениях, если он добровольно не покинет свой пост. При этом в администрации США осознают, что на практике добиться того, чтобы Б.Асад предстал переду судом, крайне проблематично по ряду юридических и геополитических причин. В то же время США полагают, что президент Сирии мог бы согласиться на отказ от власти и на отъезд, к примеру, в Россию или Иран, если при этом ему гарантируют иммунитет от судебных преследований.

В то же время, как пишет АП, Вашингтон не исключает, что при определенном развитии событий Б.Асад будет свергнут, а позже - убит своими противниками.

По данным АП, госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров с российским руководством сообщил, что американская сторона предпочла бы вариант, при котором Б.Асад сам решит уйти от власти.

Наконец, четвертый этап плана касается организации жизни в Сирии после завершения переходного периода. В частности, речь о присутствии российских военных на территории Сирии.

"Несмотря на наличие разногласий (с РФ - ИФ), в администрации Трампа уверены, что сотрудничество с Россией крайне важно для прекращения войны в Сирии, учитывая, сколь велико российское влияние на ситуацию после того, как она помогла Асаду вернуть контроль над крупнейшими сирийскими городами", - пишет агентство.

В обмен на помощь России в сирийском урегулировании США были бы готовы гарантировать, что российские военные и после ухода Б.Асада с поста президента сохранят возможность использовать порт Тартус и авиабазу в Латакии. При этом, как подчеркивает агентство, пока неясно, как можно предоставить такие гарантии, учитывая, что сейчас неизвестно, кто именно в будущем будет управлять Сирией.

Собеседники АП утверждают, что Р.Тиллерсон сообщил об основных пунктах этого плана российской стороне во время переговоров в Москве, призвав собеседников обдумать эти идеи.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что информация о том, что во время визита в Москву Р.Тиллерсон передал президенту РФ Владимиру Путину основные принципы плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в Сирии, не соответствует действительности.

На вопрос "Интерфакса", соответствует ли действительности данная информация, Д.Песков сказал: "Нет".