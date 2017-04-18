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Регион 18.04.2017 19:02

Главы МИД стран ЕС через неделю обсудят отношения с Турцией в свете прошедшего там референдума - Могерини

Брюссель. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Итоги референдума в Турции и отношения с этой страной будут обсуждаться на неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС, которая пройдет на будущей неделе на Мальте, сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Референдум о расширении полномочий президента и переходе от парламентской к президентской республике состоялся в Турции в минувшее воскресенье. В поддержку соответствующих поправок в конституцию высказались 51,4% проголосовавших.

Ф.Могерини написала во вторник в своем блоге, что из Пекина, где она находится с визитом, позвонила во вторник главе миссии наблюдателей ОБСЕ в Турции Тане де Зулуэте, чтобы напрямую узнать от нее о результатах их работы на референдуме.

"Мы обсудим итоги голосования и будущие отношения с Турцией на неформальной встрече министров иностранных дел 28 стран-членов ЕС, которая пройдет под моим председательством на следующей неделе на Мальте", - сказала глава европейской дипломатии.

Накануне в совместном заявлении председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Ф.Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан отметили, что приняли к сведению объявленные результаты референдума в Турции.

"Мы ожидаем оценки международной наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, в том числе в том, что касается предполагаемых нарушений", - отмечалось в заявлении.

Между тем, в предварительном заключении, распространенном накануне, миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ констатировала, что референдум в Турции не соответствовал стандарта Совета Европы.

"На проведенном 16 апреля конституционном референдуме в Турции не было обеспечено равных условий для сторон. У обеих сторон не было одинаковых возможностей", - отмечалось в документе.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ, МОГЕРИНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]