Главы МИД стран ЕС через неделю обсудят отношения с Турцией в свете прошедшего там референдума - Могерини

Брюссель. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Итоги референдума в Турции и отношения с этой страной будут обсуждаться на неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС, которая пройдет на будущей неделе на Мальте, сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Референдум о расширении полномочий президента и переходе от парламентской к президентской республике состоялся в Турции в минувшее воскресенье. В поддержку соответствующих поправок в конституцию высказались 51,4% проголосовавших.
Ф.Могерини написала во вторник в своем блоге, что из Пекина, где она находится с визитом, позвонила во вторник главе миссии наблюдателей ОБСЕ в Турции Тане де Зулуэте, чтобы напрямую узнать от нее о результатах их работы на референдуме.
"Мы обсудим итоги голосования и будущие отношения с Турцией на неформальной встрече министров иностранных дел 28 стран-членов ЕС, которая пройдет под моим председательством на следующей неделе на Мальте", - сказала глава европейской дипломатии.
Накануне в совместном заявлении председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Ф.Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан отметили, что приняли к сведению объявленные результаты референдума в Турции.
"Мы ожидаем оценки международной наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, в том числе в том, что касается предполагаемых нарушений", - отмечалось в заявлении.
Между тем, в предварительном заключении, распространенном накануне, миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ констатировала, что референдум в Турции не соответствовал стандарта Совета Европы.
"На проведенном 16 апреля конституционном референдуме в Турции не было обеспечено равных условий для сторон. У обеих сторон не было одинаковых возможностей", - отмечалось в документе.
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