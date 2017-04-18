ГНФАР продлил срок депозита в МБА

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) продлил еще на один год срок депозита в Международном банке Азербайджана (МБА), сказал на пресс-конференции во вторник исполнительный директор фонда Шахмар Мовсумов.

«ГНФАР разместил два депозита в Международном банке. Срок первого депозита истек в марте текущего года, и мы продлили его еще на год. Срок второго депозита истекает в мае, думаю, что он также будет продлен еще на один год», заявил Ш.Мовсумов.

При этом он не стал указывать размер депозитов.

Ранее Ш.Мовсумов заявлял, что ГНФАР разместил в МБА депозит сроком на один год до 16 марта 2017 года на сумму в $1 млрд.

ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана, контрольный пакет акций принадлежит государству.

Н.Аббасова