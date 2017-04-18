СМИ: Трамп, возможно, считает, что Ким Чен Ын и Ким Чен Ир - один и тот же человек

Президент США Дональд Трамп, судя по его высказываниям в СМИ, по-видимому, не был в курсе того, что в 2011 году в Северной Корее сменился лидер, пришло к выводу агентство ЭФЭ.
"Переговоры с этим человеком (лидером КНДР - ИФ) продолжаются уже длительное время. В своей книге Билл Клинтон писал, что им удалось достичь мирного договора, который оказался шуткой. Посмотрите, что стало (с проблемой КНДР - ИФ) за годы правления Обамы. Он (лидер КНДР - ИФ) всех обманул", - заявил Д.Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Как отмечает ЭФЭ, видимо Д.Трамп не в курсе того, что действующий лидер КНДР Ким Чен Ын пришел к власти в 2011 году после кончины своего отца Ким Чен Ира, и потому никак не мог вести переговоры с Б.Клинтоном, президентство которого пришлось на 1993-2001 годы.
Азербайджан будет включать в «черный список» компании, занимающиеся раскопками на оккупированных территориях
Азербайджан и Мальта планируют расширить двустороннюю нормативно-правовую базу
Президент Алиев уверен в дальнейшем плодотворном сотрудничестве Баку и Софии
Нефть проводит волатильную сессию во вторник, Brent торгуется у $54,75 за баррель
МВФ: Спад ВВП Азербайджана в 2017г составит 1%, рост в 2018г – 2%
Азербайджанский Expressbank незначительно увеличил активы в I квартале
Air Canada лишила 10-летнего ребенка возможности лететь в отпуск с семьей из-за овербукинга
В Азербайджане в I квартале погибли около 40 человек при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера – МЧС
Число пострадавших при пожарах в Азербайджане в I квартале увеличилось в 2,2 раза
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Азербайджанской дипломатической академии состоялся VI ежегодный международный фестиваль. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»