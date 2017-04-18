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Дальнее зарубежье 18.04.2017 16:53

СМИ: Трамп, возможно, считает, что Ким Чен Ын и Ким Чен Ир - один и тот же человек

Президент США Дональд Трамп, судя по его высказываниям в СМИ, по-видимому, не был в курсе того, что в 2011 году в Северной Корее сменился лидер, пришло к выводу агентство ЭФЭ.

"Переговоры с этим человеком (лидером КНДР - ИФ) продолжаются уже длительное время. В своей книге Билл Клинтон писал, что им удалось достичь мирного договора, который оказался шуткой. Посмотрите, что стало (с проблемой КНДР - ИФ) за годы правления Обамы. Он (лидер КНДР - ИФ) всех обманул", - заявил Д.Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Как отмечает ЭФЭ, видимо Д.Трамп не в курсе того, что действующий лидер КНДР Ким Чен Ын пришел к власти в 2011 году после кончины своего отца Ким Чен Ира, и потому никак не мог вести переговоры с Б.Клинтоном, президентство которого пришлось на 1993-2001 годы.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР, ОШИБКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]