СМИ: Трамп, возможно, считает, что Ким Чен Ын и Ким Чен Ир - один и тот же человек

Президент США Дональд Трамп, судя по его высказываниям в СМИ, по-видимому, не был в курсе того, что в 2011 году в Северной Корее сменился лидер, пришло к выводу агентство ЭФЭ.

"Переговоры с этим человеком (лидером КНДР - ИФ) продолжаются уже длительное время. В своей книге Билл Клинтон писал, что им удалось достичь мирного договора, который оказался шуткой. Посмотрите, что стало (с проблемой КНДР - ИФ) за годы правления Обамы. Он (лидер КНДР - ИФ) всех обманул", - заявил Д.Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Как отмечает ЭФЭ, видимо Д.Трамп не в курсе того, что действующий лидер КНДР Ким Чен Ын пришел к власти в 2011 году после кончины своего отца Ким Чен Ира, и потому никак не мог вести переговоры с Б.Клинтоном, президентство которого пришлось на 1993-2001 годы.