Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8124 RUR   0.0305 GBR   2.1391 TRY   0.4593

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 11° 20° 20 Апр 11° 18° 21 Апр 12° 19°

Транспорт и связь 18.04.2017 16:54

Boeing планирует сократить сотни инженеров

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, объявил о намерении сократить сотни рабочих мест в сфере производства гражданских самолетов на фоне замедления темпов роста продаж.

Увольнения начнутся 23 июня.

"Мы ожидаем, что сокращения затронут сотни сотрудников в штате Вашингтон и на других предприятиях нашей компании", - заявил официальный представитель Boeing Даг Адлер, отметив, что это касается инженерного персонала в сфере пассажирских самолетов.

"В постоянных усилиях по улучшению общей конкурентоспособности, инвестируя в наше будущее мы сокращаем затраты и приводим уровень занятости в соответствие с требованиями бизнеса и рынка", - говорится в сообщении Boeing. В нем отмечается, что сокращение штата будет происходить, в том числе, за счет программы добровольных увольнений, а также сохранения незанятыми рабочих мест после увольнения предыдущего сотрудника.

По данным профсоюзов, с января текущего года компания уже уволила 1,332 тыс. инженерных и технических сотрудников в Вашингтоне, пишет USA Today. С ноября 2013 года число работников Boeing в этом штате уменьшилось более чем на 12,6 тыс. человек.

По данным на 30 марта, всего в компании работало 146,962 тыс. человек, включая 74,196 тыс. в подразделении пассажирских самолетов. Годом ранее эти показатели составляли соответственно 159,054 тыс. человек и 82,127 тыс. человек, то есть уменьшились на 12,092 тыс. человек и 7,931 тыс. человек соответственно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, BOEING, СОКРАЩЕНИЯ


Похожие новости


Boeing приступил к сборке первого самолета 737 MAX Первый полет новой удлиненной версии Dreamliner 787 прошел успешно Boeing сможет устранить проблемы батарей в Dreamliner в течение нескольких недель В Boeing не намерены отказываться от литий-ионных аккумуляторов на самолетах Dreamliner Boeing предложил комплексное решение проблем с аккумуляторами Dreamliner - глава FAA Авиарегуляторы США разрешат Boeing летные испытания доработанных аккумуляторов Dreamliner

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]