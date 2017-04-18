SOCAR начала бурение двух скважин на месторождении Гарадаг

Трест комплексных буровых работ компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) приступил к бурению двух скважин на месторождении Гарадаг, используемом как подземное хранилище газа, сообщается в информации на официальном сайте SOCAR.
Проектная глубина скважины №493 составляет 3,2 тыс. метров, скважины №495 – 3,6 тыс. метров.
Бурение скважин осуществляется по заказу Управления подземных хранилищ газа для увеличения объемов закачки и отбора газа с месторождения.
В Азербайджане имеется два подземных газохранилища – Калмазское и Гарадагское. Калмазское ПГХ находится в 75 км к юго-востоку от Баку, введено в эксплуатацию в 1955 году. Гарадагское ПГХ находится в 25 км к юго-востоку от Баку, оно было запущено в 1954 году.
Н.Аббасова
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