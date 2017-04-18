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ТЭК 18.04.2017 16:55

SOCAR начала бурение двух скважин на месторождении Гарадаг

Трест комплексных буровых работ компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) приступил к бурению двух скважин на месторождении Гарадаг, используемом как подземное хранилище газа, сообщается в информации на официальном сайте SOCAR.

Проектная глубина скважины №493 составляет 3,2 тыс. метров, скважины №495 – 3,6 тыс. метров.

Бурение скважин осуществляется по заказу Управления подземных хранилищ газа для увеличения объемов закачки и отбора газа с месторождения.

В Азербайджане имеется два подземных газохранилища – Калмазское и Гарадагское. Калмазское ПГХ находится в 75 км к юго-востоку от Баку, введено в эксплуатацию в 1955 году. Гарадагское ПГХ находится в 25 км к юго-востоку от Баку, оно было запущено в 1954 году.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СКВАЖИНЫ, БУРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]