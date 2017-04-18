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Бизнес и законодательство 18.04.2017 17:09

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики отправилась в ОАЭ для участия в заседании МПК

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым во вторник отправилась в ОАЭ, отмечается в сообщении министерства.

"В ходе двухдневного визита делегация примет участие в шестом заседании совместной межправительственной комиссии (МПК) по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и ОАЭ, бизнес-форуме, в двухсторонних встречах, а также посетит ряд производственных предприятий", - отмечается в сообщении.

Ш.Мустафаев является сопредседателем МПК с азербайджанской стороны.

Пятое заседание комиссии прошло 17 ноября 2014 года в Баку.

А.Ахундов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОАЭ, МПК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]