Азербайджанская делегация во главе с министром экономики отправилась в ОАЭ для участия в заседании МПК

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым во вторник отправилась в ОАЭ, отмечается в сообщении министерства.

"В ходе двухдневного визита делегация примет участие в шестом заседании совместной межправительственной комиссии (МПК) по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и ОАЭ, бизнес-форуме, в двухсторонних встречах, а также посетит ряд производственных предприятий", - отмечается в сообщении.

Ш.Мустафаев является сопредседателем МПК с азербайджанской стороны.

Пятое заседание комиссии прошло 17 ноября 2014 года в Баку.

А.Ахундов