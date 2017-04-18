Азербайджанская делегация во главе с министром экономики отправилась в ОАЭ для участия в заседании МПК

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым во вторник отправилась в ОАЭ, отмечается в сообщении министерства.
"В ходе двухдневного визита делегация примет участие в шестом заседании совместной межправительственной комиссии (МПК) по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и ОАЭ, бизнес-форуме, в двухсторонних встречах, а также посетит ряд производственных предприятий", - отмечается в сообщении.
Ш.Мустафаев является сопредседателем МПК с азербайджанской стороны.
Пятое заседание комиссии прошло 17 ноября 2014 года в Баку.
А.Ахундов
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