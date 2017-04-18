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Регион 18.04.2017 19:16

Оппозиция Турции направила в избирком запрос с требованием отменить результаты референдума

Оппозиционная турецкая Республиканская народная партия (РНП) направила в Высший избирательный совет (ВИС) Турции официальный запрос с требованием отменить результаты референдума из-за нарушений в ходе голосования, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Мы требуем отмены (результатов - ИФ) этого референдума", - объявил один из руководителей партии Бюлент Тезджан. Он также отметил, что РНП воспользуется всеми предусмотренными законом способами, чтобы оспорить результаты голосования.

Ранее в РНП предупреждали о намерении оспорить результаты референдума, по итогам которого большинство жителей страны проголосовало за поправки в конституцию. Часть конвертов и бюллетеней, использованных в ходе референдума, оказалась без печатей, но ВИС принял решение засчитать эти бюллетени.

По итогам подсчета 99,97% бюллетеней за внесение изменений в конституцию высказались 51,41% (25 млн 156 тыс. 860) проголосовавших, против изменений - 48,59% (23 млн 777 тыс. 014). Явка на референдуме составила 86%. При этом, жители трех крупнейших городов Турции - Стамбула, Анкары и Измира - голосовали против поправок.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]