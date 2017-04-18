В парламенте Грузии поддержали включение в конституцию статьи о стремлении интегрироваться в евроатлантические структуры

В Конституцию Грузии будет добавлена новая глава, где говорится о стремлении республики интегрироваться в европейские и евроатлантические структуры, заявил спикер парламента страны Ираклий Кобахидзе.

"В Конституцию добавляется еще одна глава, одиннадцатая, которая содержит лишь одну статью, касающуюся устремлений Грузии по интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Мы в комиссии провели дискуссии по этому вопросу, и пришли к согласию по включению этой главы в основной закон", - сказал И.Кобахидзе во вторник на заседании государственной конституционной комиссии, председателем которой он является.

При этом он отметил, что, несмотря на значимость новой главы в Конституции, она носит по своему содержанию характер временной задачи.

Конституционная комиссия, созданная в конце прошлого года, во вторник завершила работу в рабочих группах по разработке изменений в Конституцию. В конце текущей недели состоится итоговое заседание конституционной комиссии, на котором проект изменений в Конституцию будет поставлен на голосование.

Примечательно, что большинство из 73 членов комиссии представляют правящую партию "Грузинская мечта".

Представители оппозиционных партий в конституционной комиссии выступают против изменения процедуры избрания президента Грузии не прямым голосованием, а в парламенте. Согласно проекту это положение войдет в силу с 2023 года.