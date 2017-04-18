Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8124 RUR   0.0305 GBR   2.1391 TRY   0.4593

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 11° 20° 20 Апр 11° 18° 21 Апр 12° 19°

Регион 18.04.2017 19:31

В парламенте Грузии поддержали включение в конституцию статьи о стремлении интегрироваться в евроатлантические структуры

В Конституцию Грузии будет добавлена новая глава, где говорится о стремлении республики интегрироваться в европейские и евроатлантические структуры, заявил спикер парламента страны Ираклий Кобахидзе.

"В Конституцию добавляется еще одна глава, одиннадцатая, которая содержит лишь одну статью, касающуюся устремлений Грузии по интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Мы в комиссии провели дискуссии по этому вопросу, и пришли к согласию по включению этой главы в основной закон", - сказал И.Кобахидзе во вторник на заседании государственной конституционной комиссии, председателем которой он является.

При этом он отметил, что, несмотря на значимость новой главы в Конституции, она носит по своему содержанию характер временной задачи.

Конституционная комиссия, созданная в конце прошлого года, во вторник завершила работу в рабочих группах по разработке изменений в Конституцию. В конце текущей недели состоится итоговое заседание конституционной комиссии, на котором проект изменений в Конституцию будет поставлен на голосование.

Примечательно, что большинство из 73 членов комиссии представляют правящую партию "Грузинская мечта".

Представители оппозиционных партий в конституционной комиссии выступают против изменения процедуры избрания президента Грузии не прямым голосованием, а в парламенте. Согласно проекту это положение войдет в силу с 2023 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, КОНСТИТУЦИЯ, ДОПОЛНЕНИЕ


Похожие новости


Парламент Грузии в пятницу выслушает доклад президента Маргвелашвили о политическом курсе страны и проведет дебаты Председателем парламента Грузии избран Ираклий Кобахидзе Грузинский президент призвал новый состав парламента к неординарным действиям для решения проблем страны Президент Грузии поздравил соотечественников с успешными парламентскими выборами Премьер Грузии Квирикашвили не исключает, что партия "Грузинская мечта" получит конституционное большинство в новом парламенте Показателем сотрудничества между Баку и Тбилиси являются реализуемые проекты – глава грузинского парламента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]