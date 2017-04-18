Азербайджан будет включать в «черный список» компании, занимающиеся раскопками на оккупированных территориях

Иностранные компании, занимающиеся раскопками на оккупированных азербайджанских территориях, будут включены в «черный список», заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.
«Любая иностранная компания, занимающаяся раскопками или какими бы то ни было работами по реконструкции на исторических памятниках, расположенных на оккупированных территориях Азербайджана (Нагорный Карабах и 7 близлежайших районов – ИФ), будет включена в «черный список», - подчеркнул А.Гараев во вторник в беседе с журналистами.
Министр выразил озабоченность в связи с наличием таких фактов.
«На оккупированных территориях под видом анализа наших исторических памятников проводятся раскопки и работы, носящие характер фальсификации истории. К сожалению, подчас к этому привлекаются ученые из некоторых стран. Азербайджан придерживается принципиальной позиции к этому вопросу. В случае выявления таких случаев, наша страна полностью прекратит сотрудничество с ними», - отметил он.
А.Гараев добавил, что недавно президент Ильхам Алиев и Министерство иностранных дел выступили с соответствующими заявлениями. "Мы также готовы выразить свою озабоченность на уровне ЮНЕСКО, ИСЕСКО», - подчеркнул министр.
Р.Бабаев
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