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Карабахский конфликт 18.04.2017 17:52

Азербайджан будет включать в «черный список» компании, занимающиеся раскопками на оккупированных территориях

Иностранные компании, занимающиеся раскопками на оккупированных азербайджанских территориях, будут включены в «черный список», заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

«Любая иностранная компания, занимающаяся раскопками или какими бы то ни было работами по реконструкции на исторических памятниках, расположенных на оккупированных территориях Азербайджана (Нагорный Карабах и 7 близлежайших районов – ИФ), будет включена в «черный список», - подчеркнул А.Гараев во вторник в беседе с журналистами.

Министр выразил озабоченность в связи с наличием таких фактов.

«На оккупированных территориях под видом анализа наших исторических памятников проводятся раскопки и работы, носящие характер фальсификации истории. К сожалению, подчас к этому привлекаются ученые из некоторых стран. Азербайджан придерживается принципиальной позиции к этому вопросу. В случае выявления таких случаев, наша страна полностью прекратит сотрудничество с ними», - отметил он.

А.Гараев добавил, что недавно президент Ильхам Алиев и Министерство иностранных дел выступили с соответствующими заявлениями. "Мы также готовы выразить свою озабоченность на уровне ЮНЕСКО, ИСЕСКО», - подчеркнул министр.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПАЦИЯ, РАСКОПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]