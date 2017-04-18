Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8124 RUR   0.0305 GBR   2.1391 TRY   0.4593

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 11° 20° 20 Апр 11° 18° 21 Апр 12° 19°

Дальнее зарубежье 18.04.2017 17:53

СМИ Сирии сообщают о гибели свыше 20 человек в результате авиаударов возглавляемой США коалиции

Более 20 мирных жителей погибли в результате авианалетов возглавляемой США коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщили во вторник сирийские СМИ.

Ссылаясь на военные источники, они отмечают, что за последние сутки военно-воздушные силы коалиции нанесли удары по населенным пунктам Аль-Букамаль, Хасарат, и Мухасан.

В результате погибли не менее 16 мирных жителей, ещё около 40 получили ранения.

Накануне самолеты коалиции выпустили 12 ракет по зданию сельскохозяйственного факультета университета и нескольким жилым зданиям в посёлке Аль-Хусейния к западу от Дейр-эз-Зора.

В ходе налета погибли семь и пострадали степени 12 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, АВИАУДАРЫ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Лукашенко советует Штатам ограничить аппетиты и заниматься прежде всего проблемами североамериканского континента Авиаудары возглавляемой США коалиции привели к гибели 19 мирных жителей близ Ракки - агентство Израильские ВВС нанесли удары в районе сирийско-ливанской границы - СМИ Израильские самолеты нанесли авиаудары вблизи Дамаска - СМИ Генштаб Турции заявляет о нанесении авиаударов по 15 целям на севере Сирии Почти 20 человек стали жертвами авиаударов на севере Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]