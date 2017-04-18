СМИ Сирии сообщают о гибели свыше 20 человек в результате авиаударов возглавляемой США коалиции

Более 20 мирных жителей погибли в результате авианалетов возглавляемой США коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщили во вторник сирийские СМИ.

Ссылаясь на военные источники, они отмечают, что за последние сутки военно-воздушные силы коалиции нанесли удары по населенным пунктам Аль-Букамаль, Хасарат, и Мухасан.

В результате погибли не менее 16 мирных жителей, ещё около 40 получили ранения.

Накануне самолеты коалиции выпустили 12 ракет по зданию сельскохозяйственного факультета университета и нескольким жилым зданиям в посёлке Аль-Хусейния к западу от Дейр-эз-Зора.

В ходе налета погибли семь и пострадали степени 12 человек.