СМИ Сирии сообщают о гибели свыше 20 человек в результате авиаударов возглавляемой США коалиции

Более 20 мирных жителей погибли в результате авианалетов возглавляемой США коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщили во вторник сирийские СМИ.
Ссылаясь на военные источники, они отмечают, что за последние сутки военно-воздушные силы коалиции нанесли удары по населенным пунктам Аль-Букамаль, Хасарат, и Мухасан.
В результате погибли не менее 16 мирных жителей, ещё около 40 получили ранения.
Накануне самолеты коалиции выпустили 12 ракет по зданию сельскохозяйственного факультета университета и нескольким жилым зданиям в посёлке Аль-Хусейния к западу от Дейр-эз-Зора.
В ходе налета погибли семь и пострадали степени 12 человек.
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