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Дальнее зарубежье 18.04.2017 17:54

ИГ и "Аль-Каида" ведут переговоры о возможном объединении - вице-президент Ирака

Лидеры запрещенных в РФ террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида" обсуждают возможное объединение.

"Обсуждение началось. Посланники, представляющие Багдади (лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади) и Завахири (лидер "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири), ведут дискуссии", - сообщает во вторник британское издание "Индепендент" со ссылкой на вице-президента Ирака Айада Алави.

При этом иракский вице-президент не уточнил, каким образом две группировки могли бы взаимодействовать.

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Тэги: ИРАК, ТЕРРОРИСТЫ, ОБЪЕДИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]