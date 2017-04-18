Лидеры запрещенных в РФ террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида" обсуждают возможное объединение.

"Обсуждение началось. Посланники, представляющие Багдади (лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади) и Завахири (лидер "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири), ведут дискуссии", - сообщает во вторник британское издание "Индепендент" со ссылкой на вице-президента Ирака Айада Алави.

При этом иракский вице-президент не уточнил, каким образом две группировки могли бы взаимодействовать.