МВФ: Спад ВВП Азербайджана в 2017г составит 1%, рост в 2018г – 2%

Международный валютный фонд (МВФ) спад ВВП Азербайджана на 2017 год прогнозирует на уровне 1%, отмечается в апрельском прогнозе мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).
В октябрьском обзоре мировой экономики МВФ на этот год рост ВВП Азербайджана прогнозировал на уровне 1,4%.
На 2018 год МВФ рост ВВП Азербайджана прогнозирует на уровне 2%.
Согласно прогнозам фонда, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2017 году составит 10% (октябрьский прогноз – 8,5%), в 2018 году замедлится до 8%.
По оценкам фонда, профицит платежного баланса Азербайджана в 2017 году составит 1,3% ВВП (октябрьский прогноз – 3,1% ВВП), в 2018 году – 3,8% ВВП.
МВФ безработицу в Азербайджане в 2017-2018гг прогнозирует на уровне 6% (прогноз не изменен).
Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1%, среднегодовую инфляцию – 7,3%.
В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,8%, инфляция составила 12,4%.
А.Ахундов
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