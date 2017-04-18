Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8124 RUR   0.0305 GBR   2.1391 TRY   0.4593

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 11° 20° 20 Апр 11° 18° 21 Апр 12° 19°

18.04.2017 19:05

Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 3 млн манатов на строительство нового многоквартирного здания для улучшения жилищно-бытовых условий 45 семей в городе Евлах.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник, сообщает официальный сайт главы государства.

190 человек проживают в Евлахе в 10 зданиях, находящихся в аварийном состоянии.

Средства будут выделены Исполнительной власти города Евлах из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕГИОН, ДОМ, СТРОИТЕЛЬТСВО


Похожие новости


Тегеран и Баку надеются на результативность усилий России, Ирана и Турции в урегулировании сирийского вопроса Баку и Тегеран заинтересованы в бизнес-форумах с участием предпринимателей из Турции и Грузии – глава Минэкономики Азербайджана Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Газахе Президент Азербайджана выделил 5 млн манат для замены и ремонта кровли многоквартирных домов в Мингячевире Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Сабирабаде Совет Европы должен и впредь оказывать поддержку Турции – глава МИД Азербайджана

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]