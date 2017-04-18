Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 3 млн манатов на строительство нового многоквартирного здания для улучшения жилищно-бытовых условий 45 семей в городе Евлах.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник, сообщает официальный сайт главы государства.
190 человек проживают в Евлахе в 10 зданиях, находящихся в аварийном состоянии.
Средства будут выделены Исполнительной власти города Евлах из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.
А.Ахундов
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