Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 3 млн манатов на строительство нового многоквартирного здания для улучшения жилищно-бытовых условий 45 семей в городе Евлах.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник, сообщает официальный сайт главы государства.

190 человек проживают в Евлахе в 10 зданиях, находящихся в аварийном состоянии.

Средства будут выделены Исполнительной власти города Евлах из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

А.Ахундов