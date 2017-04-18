Вертолет Саудовской Аравии упал на территории Йемена, погибли более 10 военных

Не менее 12 военнослужащих Саудовской Аравии стали жертвами крушения вертолета UH-60 Black Hawk в Йемене, сообщает во вторник саудовская пресса со ссылкой на заявление арабской коалиции.

Среди погибших - четыре офицера.

По данным коалиции, вертолет разбился во время операции в йеменской провинции Мариб, расположенной восточнее столицы страны Саны. О причинах крушения пока не сообщается.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Йемена Али Абдалле Салеху часть армии противостоят войскам президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.