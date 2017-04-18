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Дальнее зарубежье 18.04.2017 19:46

Вертолет Саудовской Аравии упал на территории Йемена, погибли более 10 военных

Не менее 12 военнослужащих Саудовской Аравии стали жертвами крушения вертолета UH-60 Black Hawk в Йемене, сообщает во вторник саудовская пресса со ссылкой на заявление арабской коалиции.

Среди погибших - четыре офицера.

По данным коалиции, вертолет разбился во время операции в йеменской провинции Мариб, расположенной восточнее столицы страны Саны. О причинах крушения пока не сообщается.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Йемена Али Абдалле Салеху часть армии противостоят войскам президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЙЕМЕН, АВИАКАТАСТРОФА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]