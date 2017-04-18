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Дальнее зарубежье 18.04.2017 20:04

США продолжат работу по бесконфликтным с РФ полетам в Сирии - шеф Пентагона

Американские военные продолжают работу по предупреждению инцидентов в воздухе с российскими военными в Сирии, однако ни о какой координации наступательных операций речи не идет, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Мы продолжаем работу по бесконфликтным полетам с Россией для поддержания безопасности полетов, чтобы избежать любого рода недопонимания или какого-либо случайного столкновения друг с другом в воздухе, так как мы работаем по целям в одном пространстве", - сказал он журналистам в самолете по пути в Саудовскую Аравию.

Как отметил шеф Пентагона, "мы продолжим усилия по деконфликтации". Вместе с тем он подчеркнул, что "мы не координируемся с русскими, не координируем наши атаки с ними".

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Тэги: США, СИРИЯ, РОССИЯ, АВИАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]