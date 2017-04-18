США продолжат работу по бесконфликтным с РФ полетам в Сирии - шеф Пентагона

Американские военные продолжают работу по предупреждению инцидентов в воздухе с российскими военными в Сирии, однако ни о какой координации наступательных операций речи не идет, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.
"Мы продолжаем работу по бесконфликтным полетам с Россией для поддержания безопасности полетов, чтобы избежать любого рода недопонимания или какого-либо случайного столкновения друг с другом в воздухе, так как мы работаем по целям в одном пространстве", - сказал он журналистам в самолете по пути в Саудовскую Аравию.
Как отметил шеф Пентагона, "мы продолжим усилия по деконфликтации". Вместе с тем он подчеркнул, что "мы не координируемся с русскими, не координируем наши атаки с ними".
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