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Регион 18.04.2017 20:28

Парламент Турции одобрил продление режима ЧП на три месяца

Турецкие парламентарии во вторник одобрили предложение о продлении режима чрезвычайного положения в стране на три месяца, сообщает сайт турецкой газеты "Хюрриет".

Издание напоминает, что чрезвычайное положение было введено в стране после провала попытки военного переворота в июле прошлого года. С тех пор он продлевался уже три раза.

С решением о продлении режима ЧП выступило накануне правительство Турции по рекомендации Совета национальной безопасности страны.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЧП, ПАРЛАМЕНТ, ОДОБРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]