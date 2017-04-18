Парламент Турции одобрил продление режима ЧП на три месяца

Турецкие парламентарии во вторник одобрили предложение о продлении режима чрезвычайного положения в стране на три месяца, сообщает сайт турецкой газеты "Хюрриет".

Издание напоминает, что чрезвычайное положение было введено в стране после провала попытки военного переворота в июле прошлого года. С тех пор он продлевался уже три раза.

С решением о продлении режима ЧП выступило накануне правительство Турции по рекомендации Совета национальной безопасности страны.