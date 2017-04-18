РФ и Турция в течение 2 недель проведут консультации по срокам снятия ограничений в торговле

РФ и Турция в течение двух недель проведут консультации по срокам снятия ограничений в торговле.

Как сообщается на сайте правительства РФ, договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров вице-премьера Аркадия Дворковича и вице-премьера правительства Турции Мехмета Шимшека во вторник в Москве.

"В ходе встречи Аркадий Дворкович также обратил внимание, что российская сторона, в любом случае, ждет от турецких партнеров отмены ограничений, введенных в этом году на поставки зерна", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, участники переговоров отметили, что есть общее стремление снять максимальное количество ограничений, которые на данный момент существуют, в максимально короткие сроки.

Кроме того, было подчеркнуто общее понимание, что по некоторым чувствительным вопросам требуется поэтапная работа. "В течение двух недель будут проведены интенсивные консультации для выработки графика дальнейших действий. График будет предусматривать сроки, этапы снятия отдельных существующих ограничений", - уточняется в сообщении.

Во встрече также приняли участие министр энергетики РФ, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак, министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, представители министерств и ведомств обеих стран.

Как заявил "Интерфаксу" председатель общественного совета при Минсельхозе РФ, президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев, очень важно, чтобы к запланированным консультациям были привлечены отраслевые союзы и бизнес.

"Государство и бизнес за последние годы вложили в тепличный комплекс 150 млрд рублей, и важно, чтобы все инвестиционные проекты были реализованы, чтобы возобновление поставок овощей из Турции не осложнило инвестиционный процесс, которые находится пока в начальной фазе", - сказал он.

При этом он отметил, что государство предоставило 30 млрд рублей субсидий на льготные кредиты в этой сфере.

По его словам, эти средства вложены в современное производство, новые рабочие места, эффективные технологии. "В результате за последние три года рост производства тепличных овощей составил 50%, по томатам доля отечественной продукции на рынке в настоящее время приблизилась к 50%, а в 2012 году она составляла всего 18%", - заявил С.Королев.

Глава союза сообщил, что овощеводы поставили цель - к 2020 году довести долю отечественных томатов на внутреннем рынке до 80-90%. "Если сохранятся ограничения на поставки из Турции и меры господдержки, то это вполне реальная задача, - сказал он, добавив, что "по огурцам наша доля уже составляет 80%".

Что же касается ограничений на поставки российской пшеницы в Турцию, то, как заявил С.Королев, "из этого не надо делать трагедии". "Наше зерно достаточно конкурентоспособно, мы можем найти другие рынки сбыта", - сказал он.

Как сообщалось, в настоящее время проблемным вопросом взаимной торговли между двумя странами является вопрос поставок в Турцию российской пшеницы и турецких овощей, прежде всего помидоров, в Россию.

Турция с 15 марта исключила Россию из числа стран, которые пользуются правом беспошлинного ввоза некоторых видов растительной продукции. Теперь пшеницу и кукурузу в Турцию российские экспортеры могут поставлять по пошлине в 130%, рис - в 45%, подсолнечный шрот - в 13,5%, бобовые - в 9,7%, подсолнечное масло - в 36%.

Турция являлась одним из крупных покупателей российской продукции растениеводства, прежде всего пшеницы.

По данным центра "СовЭкон", за июль 2016-февраль 2017 года Турция импортировала почти 2 млн тонн российской пшеницы, став вторым покупателем после Египта. В прошлом сельхозгоду (июль 2015-июнь 2016 гг.) в Турцию было поставлено 3,1 млн тонн российской пшеницы.

Экспорт российской кукурузы в прошлом сельхозгоду в Турцию составил около 1 млн тонн, за июль 2016-февраль 2017 года - 342 тыс. тонн. В рейтинге крупных покупателей кукурузы Турция занимает четвертое место.

Как считают эксперты продовольственного рынка, ужесточение режима поставок Турция предприняла в связи с сохраняющимся запретом на поставки в РФ турецких овощей, прежде всего помидоров.

Правительство РФ с 1 января 2016 года запретило поставки из Турции томатов, лука, цветной капусты и капусты брокколи, огурцов и корнишонов, цитрусовых и других овощей и фруктов, а также земляники и клубники. Это решение было принято после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.

Россельхознадзор с 17 марта 2016 года запретил поставки из Турции перца и гранатов, с 25 апреля - баклажанов, с 16 мая - салата-латука и салата айсберг, с 19 мая - кабачков и тыкв. Эти решения были приняты в связи с продолжающим поступлением из Турции продукции, зараженной карантинными для России организмами.

После официальный извинений турецкой стороны правительство РФ с 9 октября 2016 года отменило запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив. С 9 марта 2017 года были разрешены поставки гвоздик, репчатого лука и лука шалот, цветной капусты и капусты брокколи, а также соли.

Между тем, одна из крупных статей турецкого экспорта в РФ - томаты - остаются под запретом. Не снят запрет и на поставки огурцов, яблок и груш. Продолжается эмбарго и в отношении продукции птицеводства - частей тушек и субпродуктов кур и индеек.

Как заявил в понедельник руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, запрет на поставки томатов можно снять из контролируемых хозяйств Турции. "С нашей точки зрения, гораздо более эффективно открыть часть предприятий. Мы знаем их площадь, знаем урожайность, знаем, сколько они могут поставить. Контролировать поставки более выгодно", - заявил он в эфире "Россия 24" в понедельник.

По его словам, это выгодно потому, что много турецких томатов все равно поступает в страну через другие страны. "Увеличили (поставки - ИФ) наши соседи и везут обезличенно, под видом своей продукции, - сказал он. - Предложения Россельхознадзора всегда исходили из того, что лучше контролируемый ввоз, чем неконтролируемый".

Объем поставок турецких томатов и огурцов в РФ оценивается более чем в $500 млн в год.