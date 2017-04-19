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Дальнее зарубежье 19.04.2017 12:35

ФБР использовало данные из досье бывшего разведчика МИ-6 для обоснования установки слежки за экс-советником Трампа - ТВ

ФБР использовало так называемое досье на президента США Дональда Трампа, подготовленное бывшим британским разведчиком, чтобы мотивировать установку слежки за его бывшим помощником Картером Пейджем, сообщил телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом расследования.

По данным телеканала, ФБР, обращаясь в прошлом году с просьбой одобрить слежку за К.Пейджем, в частности, предоставила это досье.

При этом источники Си-Эн-Эн отметили, что до этого в ФБР провели и собственное расследование. Источники не сообщили при этом, как много данных удалось собрать ФБР и какой характер полученной информации.

В январе 2017 года стало известно, что автор досье на Д.Трампа, бывший агент британской разведки МИ-6 Кристофер Стил передавал документы целому ряду лиц, в частности - в ФБР, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой.

Сообщалось, что изначально К.Стил собирал информацию о Д.Трампе по заказу его политических оппонентов. Однако, по данным британских СМИ, затем, оставшись без заказчиков, экс-разведчик продолжил работать бесплатно, так как считал, что полученные им данные представляют интерес для спецслужб США и Великобритании и важны для обеспечения национальной безопасности США.

Данный доклад вызвал резко негативную реакцию со стороны Д.Трампа и его команды, которые назвали его "от начала и до конца сфабрикованным".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически опроверг сбор Россией компрометирующих материалов на Д.Трампа, как и на его основную соперницу на выборах Хиллари Клинтон, назвав эти сообщения "абсолютным вымыслом".

В свою очередь экс-советник предвыборного штаба Трампа уже назвал ложью утверждения о том, что поддерживал связи с российскими представителями.

К.Пейдж также отверг предъявленные ему ранее обвинения со стороны конгрессмена Адама Шиффа в том, что он в 2016 году его поездка в Москву была "одобрена штабом Д.Трампа". Экс-советник заявил, что этот визит "не имел ничего общего с предвыборной кампанией", а носил исключительно частный характер.

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Тэги: США, ФБР, ТРАМП, ЭКС/СОВЕТНИК


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