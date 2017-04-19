Вице-президент США обещает эффективно реагировать на любую атаку со стороны КНДР

Вице-президент США Майк Пенс подтвердил, что Вашингтон готов дать эффективный ответ на любую атаку Северной Кореи с использованием как обычных видов вооружения, так и ядерного оружия, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).

"Те, кто бросит вызов нашей решительности и готовности, должны знать, что мы отразим любую атаку и будем давать ошеломляющий и эффективный ответ на любое использование обычного или ядерного оружия", - приводит АП слова М.Пенса, который находится с визитом в Японии.

По мнению вице-президента США, в настоящее время КНДР является "самой опасной угрозой для мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Он также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа будет продолжать работать совместно с Японией, Китаем и другими мировыми державами для оказания экономического и дипломатического давления на Пхеньян.

Накануне М.Пенс заявил, что "эре стратегического терпения" в отношении КНДР пришел конец.

СМИ сообщали, что Северная Корея предприняла в воскресенье попытку запустить ракету, однако потерпела неудачу.

Ранее Д.Трамп заявил, что не позволит Северной Корее создать ракеты, способные достичь территории США и готов решить проблему самостоятельно. США направили в район Корейского полуострова ударную авиагруппу с авианосцем, двумя эсминцами и крейсером с ракетами, способными перехватывать баллистические ракеты.