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Дальнее зарубежье 19.04.2017 12:45

Вице-президент США обещает эффективно реагировать на любую атаку со стороны КНДР

Вице-президент США Майк Пенс подтвердил, что Вашингтон готов дать эффективный ответ на любую атаку Северной Кореи с использованием как обычных видов вооружения, так и ядерного оружия, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).

"Те, кто бросит вызов нашей решительности и готовности, должны знать, что мы отразим любую атаку и будем давать ошеломляющий и эффективный ответ на любое использование обычного или ядерного оружия", - приводит АП слова М.Пенса, который находится с визитом в Японии.

По мнению вице-президента США, в настоящее время КНДР является "самой опасной угрозой для мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Он также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа будет продолжать работать совместно с Японией, Китаем и другими мировыми державами для оказания экономического и дипломатического давления на Пхеньян.

Накануне М.Пенс заявил, что "эре стратегического терпения" в отношении КНДР пришел конец.

СМИ сообщали, что Северная Корея предприняла в воскресенье попытку запустить ракету, однако потерпела неудачу.

Ранее Д.Трамп заявил, что не позволит Северной Корее создать ракеты, способные достичь территории США и готов решить проблему самостоятельно. США направили в район Корейского полуострова ударную авиагруппу с авианосцем, двумя эсминцами и крейсером с ракетами, способными перехватывать баллистические ракеты.

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Тэги: США, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]