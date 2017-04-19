Депардье не планирует голосовать на президентских выборах во Франции

Известный французский актер Жерар Депардье заявил, что не планирует голосовать на выборах президента Франции.
"Я не голосую, я никогда не голосовал", - заявил он в эфире радиостанции "Франс 3".
При это Ж.Депардье уточнил, что за всю свою жизнь голосовал лишь дважды: один раз - за Франсуа Миттерана, а второй - за Николя Саркози.
"Миттеран - потому что это была действительно необычная эпоха, тогда были все эти свободные СМИ, и так далее... И кроме того, он мне действительно нравился, потому что даже до того, как мы познакомились, он очень часто ходил в театр..." - отметил Ж.Депардье.
Как отмечает журнал "Пуэн", Ж.Депардье никогда не скрывал своих симпатий к Н.Саркози.
"С момента как Саркози пришел к власти, я слышал о нем (в СМИ - ИФ) только плохое, причем речь идет о человеке, который на самом деле делает только хорошее. Я голосовал за Саркози, потому что устал слушать все это. Насколько мне не нравился Саркози в начале, настолько впоследствии я осознал, что он пытается стать ближе к людям", - отметил Ж.Депардье.
Актер пояснил, что начал поддерживать Н.Саркози после того, как посетил митинг в его поддержку в марте 2012 года в Вильпенте. Тогда Н.Саркози пытался добиться переизбрания на пост президента, однако в итоге потерпел поражение на выборах.
При этом, по словам Ж.Депардье, изначально он отправился на митинг исключительно с мыслью "пропустить стакан-другой", но в итоге всерьез заинтересовался идеями Н.Саркози.
Первый тур выборов во Франции пройдет уже 23 апреля, второй запланирован на 7 мая.
В 2013 году Ж.Депардье получил российское гражданство и квартиру в Саранске, где и был зарегистрирован.
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