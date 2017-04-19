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19.04.2017 13:17

Twitter планирует локализовать персональные данные россиян к середине 2018 г

Сервис микроблогов Twitter рассчитывает перенести персональные данные россиян для хранения на территории РФ к середине 2018 года, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе расширенного заседания коллегии службы в среду.

О сроке переноса данных вице-президент Twitter Inc. по вопросам публичной политики в регионе EMEA Шинейд МакСуини сообщила в письме на имя А.Жарова.

"Мы находимся в процессе определения, какая информация о российских гражданах/организациях, вовлеченная в коммерческие отношения Twitter в России, может быть выделена для хранения в РФ. Мы полагаем, что будем в состоянии направить эти данные в Россию к середине 2018 года и уведомить вас об этом к этому сроку", - говорится в документе.

Последняя встреча представителей Twitter с российским регулятором состоялась месяц назад. Тогда во встрече приняли участие председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и Ш.МакСуини. Ключевой темой встречи было соблюдение сервисом микроблогов российского законодательства, в том числе о локализации персональных данных россиян на территории РФ.

Требование к российским и зарубежным компаниям хранить и обрабатывать персональные данные россиян на российских серверах вступило в силу в сентябре 2015 года.

Согласно поправкам в закон "О персональных данных", любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

За соблюдением этого требования следит Роскомнадзор, которому поручено создание реестра нарушителей законодательства о персональных данных, а также даны права на блокировку сайтов тех компаний или организаций, которые включены в этот реестр.

В ноябре прошлого года из-за нарушения нормы о локализации персональных данных в России была заблокирована социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn. После блокировки Роскомнадзор встречался с представителями LinkedIn (сейчас принадлежит Microsoft) для обсуждения разблокировки сервиса. Однако в начале марта 2017 года LinkedIn сообщила, что не достигла понимания с регулятором по этому вопросу, а Роскомнадзор заявил, что соцсеть не готова устранить нарушение законодательства.

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Тэги: РОССИЯ, TWITTER, ДАННЫЕ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]