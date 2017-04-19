Twitter планирует локализовать персональные данные россиян к середине 2018 г

Сервис микроблогов Twitter рассчитывает перенести персональные данные россиян для хранения на территории РФ к середине 2018 года, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе расширенного заседания коллегии службы в среду.

О сроке переноса данных вице-президент Twitter Inc. по вопросам публичной политики в регионе EMEA Шинейд МакСуини сообщила в письме на имя А.Жарова.

"Мы находимся в процессе определения, какая информация о российских гражданах/организациях, вовлеченная в коммерческие отношения Twitter в России, может быть выделена для хранения в РФ. Мы полагаем, что будем в состоянии направить эти данные в Россию к середине 2018 года и уведомить вас об этом к этому сроку", - говорится в документе.

Последняя встреча представителей Twitter с российским регулятором состоялась месяц назад. Тогда во встрече приняли участие председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и Ш.МакСуини. Ключевой темой встречи было соблюдение сервисом микроблогов российского законодательства, в том числе о локализации персональных данных россиян на территории РФ.

Требование к российским и зарубежным компаниям хранить и обрабатывать персональные данные россиян на российских серверах вступило в силу в сентябре 2015 года.

Согласно поправкам в закон "О персональных данных", любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

За соблюдением этого требования следит Роскомнадзор, которому поручено создание реестра нарушителей законодательства о персональных данных, а также даны права на блокировку сайтов тех компаний или организаций, которые включены в этот реестр.

В ноябре прошлого года из-за нарушения нормы о локализации персональных данных в России была заблокирована социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn. После блокировки Роскомнадзор встречался с представителями LinkedIn (сейчас принадлежит Microsoft) для обсуждения разблокировки сервиса. Однако в начале марта 2017 года LinkedIn сообщила, что не достигла понимания с регулятором по этому вопросу, а Роскомнадзор заявил, что соцсеть не готова устранить нарушение законодательства.