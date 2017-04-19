Девять членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза были украинцами, подтверждают в МИД Украины

Департамент консульской службы украинского МИД подтверждает наличие девяти граждан Украины среди членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза "Герои Арсенала" (флаг Панамы).

"Консул сообщает о девяти украинцах среди членов экипажа судна "Герои Арсенала". Ведутся спасательные работы", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге департамента консульской службы в соцсети Twitter в среду.

Ранее в том же департаменте сообщили, что украинский консул в Ростове-на-Дону (РФ), находясь в оперативном контакте с Краснодарским управлением МЧС РФ, выясняет ситуацию с крушением судна в районе Керченского пролива.

Как сообщалось, в условиях сильного шторма судно "Герои Арсенала", следовавшее из Азова (РФ) в Турцию с зерном, примерно в 03:40 среды потерпело крушение в Черном море. "Из-за сильного шторма сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Росморречфлота".

Ранее представитель МЧС РФ сообщил, что из 12 членов экипажа девять - украинцы, двое - россияне, в том числе капитан, и один грузин. Позже появилась информация, что один из 12 членов экипажа был спасен, еще четверо были замечены утром в спасательных жилетах, но скрылись под волнами в шторм. Поиски осложняются погодными условиями - ветер юго-западный 20 м/с, волнение моря составляет до 4 баллов.