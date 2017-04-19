Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8246 RUR   0.0303 GBR   2.1833 TRY   0.4655

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.41 Brent   54.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 18° Завтра 10° 17° 21 Апр 12° 18° 22 Апр 18°

СНГ 19.04.2017 12:26

Девять членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза были украинцами, подтверждают в МИД Украины

Департамент консульской службы украинского МИД подтверждает наличие девяти граждан Украины среди членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза "Герои Арсенала" (флаг Панамы).

"Консул сообщает о девяти украинцах среди членов экипажа судна "Герои Арсенала". Ведутся спасательные работы", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге департамента консульской службы в соцсети Twitter в среду.

Ранее в том же департаменте сообщили, что украинский консул в Ростове-на-Дону (РФ), находясь в оперативном контакте с Краснодарским управлением МЧС РФ, выясняет ситуацию с крушением судна в районе Керченского пролива.

Как сообщалось, в условиях сильного шторма судно "Герои Арсенала", следовавшее из Азова (РФ) в Турцию с зерном, примерно в 03:40 среды потерпело крушение в Черном море. "Из-за сильного шторма сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Росморречфлота".

Ранее представитель МЧС РФ сообщил, что из 12 членов экипажа девять - украинцы, двое - россияне, в том числе капитан, и один грузин. Позже появилась информация, что один из 12 членов экипажа был спасен, еще четверо были замечены утром в спасательных жилетах, но скрылись под волнами в шторм. Поиски осложняются погодными условиями - ветер юго-западный 20 м/с, волнение моря составляет до 4 баллов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, МИД, СУХОГРУЗ, КРУШЕНИЕ


Похожие новости


МИД Украины поддержал американский удар по Сирии Глава МИД Украины отложил визит в Грузию по рекомендации врачей Глава МИД Турции заявляет о непризнании Анкарой вхождения Крыма в состав России Порошенко поручает МИД Украины организовать разговор с Путиным Россия привержена обмену пленными согласно минским договоренностям - Лавров Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе соблюдения территориальной целостности Азербайджана - МИД Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]