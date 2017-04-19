В рядах боевиков в Сирии и Ираке воюют 2,7 тыс. жителей Северного Кавказа - Патрушев

В Сирии и Ираке в составе террористических структур находятся почти 2,7 тыс. жителей Северо-Кавказского федерального округа, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

"Особую угрозу представляют граждане, причастные к деятельности террористических организаций. По имеющимся данным, на территории Сирии и Ирака в составе террористических структур находятся почти 2700 жителей округа (СКФО - ИФ)", - сказал Н.Патрушев на выездном совещании в Ставрополе.

По его словам, "выявлено 66 лиц, которые осуществляли вербовку в незаконные военные формирования".

Он также отметил, что спецслужбы фиксируют "попытки формирования автономных, законспирированных и независимых друг от друга террористических ячеек для совершения резонансных терактов".

Н.Патрушев призвал вывести профилактическую работу по противодействию идеологии терроризма на новый качественный уровень. Так, по его словам, "было бы полезно наладить взаимодействие с религиозными образовательными учреждениями по вопросам усиления разъяснительной работы об угрозах, которые несут радикальные течения различных конфессий".

В среду Н.Патрушев проводит в Ставрополе выездное совещание по вопросам противодействия идеологии терроризма и религиозного экстремизма, а также реализации стратегии государственной антинаркотической политики России до 2020 года. В совещании принимают участие полпред президента в СКФО Олег Белавенцев, главы субъектов СКФО, представители федеральных министерств и ведомств.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что среди 20 тыс. иностранных боевиков, воюющих в Сирии на стороне террористов, почти 4,5 тыс. - выходцы из России. "По разным подсчетам, примерно 20 тыс. иностранных боевиков воюют в Сирии, из них почти 10 тыс. - из стран СНГ. Где-то тысяч девять, по разным подсчетам, чуть меньше половины - из России, тысяч пять примерно - из стран Центральной Азии. В основном - это страны ОДКБ", - сказал В.Путин 12 апреля в интервью телеканалу "МИР".

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Евгений Лукьянов заявил "Интерфаксу" в Ташкенте 13 апреля, что более 2 тыс. боевиков - выходцев из России и других стран СНГ - уничтожено в ходе военной операции РФ в Сирии.