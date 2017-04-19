Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8246 RUR   0.0303 GBR   2.1833 TRY   0.4655

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.41 Brent   54.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 18° Завтра 10° 17° 21 Апр 12° 18° 22 Апр 18°

СНГ 19.04.2017 13:28

Разыскиваемый Интерполом уроженец Узбекистана задержан в Петербурге - источник

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали разыскиваемого Интерполом уроженца Узбекистана.

Как стало известно "Интерфаксу", сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 36-летнего Улугбека Исаева вечером во вторник у дома 90 по проспекту Стачек.

"Как было установлено, ранее не судимый мужчина разыскивается Интерполом с целью ареста как член террористической группы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, У.Исаев имеет временную регистрацию в Петербурге.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРОРИЗМ, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Скончался пострадавший при взрыве в метро Петербурга, общее число погибших возросло до 15 человек Восемь человек задержаны в Петербурге и Москве по делу о теракте в метро северной столицы РФ - СК На фоне теракта в Санкт-Петербурге все проблемы с РФ отошли на задний план - Лукашенко В Петербурге задержали уже восемь вербовщиков террористов, идут обыски Правоохранители ищут сообщников Джалилова, взорвавшего себя в метро Петербурга Тело погибшей в теракте в Петербурге азербайджанки отправили на родину

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]