Разыскиваемый Интерполом уроженец Узбекистана задержан в Петербурге - источник

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали разыскиваемого Интерполом уроженца Узбекистана.

Как стало известно "Интерфаксу", сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 36-летнего Улугбека Исаева вечером во вторник у дома 90 по проспекту Стачек.

"Как было установлено, ранее не судимый мужчина разыскивается Интерполом с целью ареста как член террористической группы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, У.Исаев имеет временную регистрацию в Петербурге.