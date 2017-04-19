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Регион 19.04.2017 12:38

Иран заблокировал голосовые звонки в мессенджере Telegram

Интернет-провайдеры и мобильные операторы Ирана по решению суда заблокировали функцию голосовых звонков в мессенджере Telegram, сообщают в среду местные СМИ.

"Мы выдали разрешение на запуск службы голосовых звонков в Telegram, но она была заблокирована по решению суда", - заявил министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези местным СМИ.

Он не уточнил причину блокировки сервиса.

Основатель мессенджера Павел Дуров подтвердил блокировку голосовых звонков в Telegram в Иране.

"В Иране, где у Telegram около 40 млн активных пользователей, голосовые звонки в Telegram полностью заблокированы интернет-провайдерами и мобильными операторами по решению судебных властей", - написал П.Дуров на своем официальном канале в мессенджере.

Эта функция мессенджера официально стала доступна на мобильных устройствах с операционными системами iOS и Android в конце марта.

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Тэги: ИРАН, МЕССЕНДЖЕР, БЛОКИРОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]