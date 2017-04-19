Нефтяной рынок близок к ребалансировке, считает генсек ОПЕК

Нефтяной рынок движется к устранению глобального перепроизводства нефти и восстановлению нефтяного рынка, передает агентство Bloomberg слова генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо с конференции в Абу-Даби.

По его словам, ОПЕК в следующем месяце будет решать, продлять или нет соглашение о сокращении производства нефти между странами ОПЕК и не-ОПЕК, которое заканчивается в июне текущего года.

М.Баркиндо отметил, что страны ОПЕК и другие производители нацелены на снижение мировых запасов нефти и восстановлению стабильности рынка. "Мы уверены, что меры, предпринятые нами, уже направили нас на путь восстановления (рынка - ИФ). Наши коллективные действия продолжат быть эффективными", - сказал он.

По словам М.Баркиндо, в марте уровень исполнения соглашения о сокращении добычи улучшился по сравнению с февралем.

По оценке МЭА, страны ОПЕК в марте выполнили соглашение на 104% (в феврале - на 91%), страны не-ОПЕК - на 64% (в феврале - на 34%).

Генсек ОПЕК также сказал, что данные, которые предоставляют сами страны об уровне сокращения и данные из вторичных источников, постепенно сближаются.

В свою очередь, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи считает, что цены во втором полугодии улучшатся ввиду сокращения запасов, и пока преждевременно принимать решение о продлении соглашения.

Кувейтский министр нефти Эссам аль-Марзук сказал, что министерский комитет по мониторингу выполнения договоренностей соберется в Вене 24 мая, а непосредственно перед очередной конференцией ОПЕК, назначенной на 25 мая, состоится встреча министров стран ОПЕК и не-ОПЕК.

Он также выразил мнение, что если соглашение будет продлено, Иран будет держать добычу нефти на текущем уровне.

"Иран демонстрирует хороший уровень сотрудничества с ОПЕК по сделке, понимая, что у них большие мощности по добыче. Они не сокращают, но и не увеличивают добычу от уровня, на который согласились (в рамках соглашения - ИФ). Поэтому я думаю, что они будут держать тот же уровень, если сделка будет продлена", - сказал кувейтский министр.

Иран, который требовал выхода на досанкционный уровень добычи нефти, все-таки стал участником соглашения о сокращении нефтедобычи, но ему было разрешено ее увеличить до определенного уровня.