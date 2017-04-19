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Бизнес и законодательство 19.04.2017 12:52

Число юрлиц в Азербайджане в I квартале увеличилось на 2%, физлиц, занимающихся индивидуальным бизнесом – на 10%

Количество юридических лиц, зарегистрированных в Азербайджане, на 1 апреля 2017 года составляет 109,502 тыс., что на 2% превышает показатель на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, в I-ом квартале зарегистрировано 2,238 тыс. юридических лиц, деятельность прекратили 97 юрлиц.

На 1 апреля 2017 года в Азербайджане действуют 10,067 тыс. предприятий, занятых в сфере сельского хозяйства (рост на 0,9%), перерабатывающих предприятий – 6,195 тыс. (рост на 1,1%), строительных – 11,332 тыс. (рост на 1%).

Кроме этого, на конец марта 2017 года зарегистрировано 28,477 тыс. юрлиц, занимающихся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей и прочих бытовых товаров (рост на 2,2%), финансовой и страховой деятельностью – 1,586 тыс. (рост на 1,3%), операциями с недвижимостью – 1,393 тыс. (рост на 6,8%), административными и вспомогательными услугами – 4,233 тыс. (рост на 4,4%), информацией и связью – 2,747 тыс. (рост на 2,1%), организацией отдыха и развлекательной деятельности – 1,707 тыс. (рост на 2,5%), остальные – другими видами деятельности.

В структуре юридических лиц по состоянию на 1 апреля 2017 года на долю частных предприятий приходится 97,158 тыс. или 88,57% всех юрлиц (в том числе иностранных – 6,391 тыс., совместных – 1,994 тыс.), государственных – 10,643 тыс. или 9,7%, муниципальных – 1,701 тыс. или 1,6%.

Помимо этого, по состоянию на 1 апреля 2017 года в Азербайджане зарегистрированы 756,318 тыс. физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица. По сравнению с началом 2017 года их число увеличилось на 10,3%.

В сфере сельского хозяйства действуют 231,964 тыс. физических лиц, перерабатывающей промышленности – 16,133 тыс., оптовой и розничной продажей, ремонтом автомобилей и бытовых товаров – 198,83 тыс.

Кроме этого, финансовой и страховой деятельностью занимаются 1,474 тыс. физлиц, операциями с недвижимостью – 11,647 тыс., административными и вспомогательными услугами – 2,687 тыс., строительством – 5,48 тыс., размещением туристов и общепитом – 36,071 тыс., транспортом и складскими помещениями – 77,774 тыс., организацией отдыха и развлекательной деятельностью – 10,1 тыс., прочими услугами – 116,003 тыс., остальные – другими видами деятельности.

По данным статистики, в Баку действуют 59,361 тыс. юрлиц и 216,851 тыс. физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮРЛИЦА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]