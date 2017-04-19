Повторного референдума о членстве Великобритании в ЕС не будет - Тереза Мэй

Повторного референдума по вопросу о сохранении членства Великобритании в Европейском союзе (Brexit) не будет, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

"Обратного пути быть не может", - сказала она в эфире BBC, добавив, что теперь правительству необходимо сдержать свое обещание по Brexit.

Летом 2016 года, вскоре после того как почти 52% британских избирателей проголосовали за Brexit, в стране началась кампания за проведение второго референдума. Онлайн-петиция о повторном голосовании собрала несколько миллионов подписей.