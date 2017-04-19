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Дальнее зарубежье 19.04.2017 14:05

Повторного референдума о членстве Великобритании в ЕС не будет - Тереза Мэй

Повторного референдума по вопросу о сохранении членства Великобритании в Европейском союзе (Brexit) не будет, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

"Обратного пути быть не может", - сказала она в эфире BBC, добавив, что теперь правительству необходимо сдержать свое обещание по Brexit.

Летом 2016 года, вскоре после того как почти 52% британских избирателей проголосовали за Brexit, в стране началась кампания за проведение второго референдума. Онлайн-петиция о повторном голосовании собрала несколько миллионов подписей.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, BREXIT, ПОВТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]