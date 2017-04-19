Макрон и Ле Пен теряют поддержку избирателей в преддверии выборов президента Франции - опрос

Главные фавориты президентских выборов во Франции - кандидаты от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон и от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - теряют поддержку избирателей, свидетельствует результаты опубликованного в среду опроса.
Согласно данным опроса компании Ipsos Sopra-Steria, 23% респондентов готовы отдать свой голос в первом туре выборов главы государства за Э.Макрона, еще 22,5% - за М.Ле Пен. Отмечается, что по сравнению с аналогичным опросом, проведенным в начале апреля, кандидат от движения "Вперед" потерял 2 процентных пункта, лидер французских ультраправых - 2,5.
Между тем, согласно результатам опроса, кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и кандидат от левого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон, напротив, укрепляют свои позиции. Так, Ф.Фийон может рассчитывать на поддержку 19,5% избирателей, Ж.-Л.Меланшон - на 19%, что на 2 и 4 процентных пункта выше данных опроса в начале апреля соответственно.
Кроме того, данные опроса свидетельствуют, что в случае выхода во второй тур М.Ле Пен, вероятно, потерпит поражение в противостоянии как с Э.Макроном, так и с Ж.-Л.Меланшоном или Ф.Фийоном.
Опрос проводился 16-17 апреля. В нем приняли участие более 11,6 тыс. человек.
Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.
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