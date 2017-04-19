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Финансы 19.04.2017 13:14

ADIF определен ликвидатором United Credit Bank

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) стал ликвидатором ОАО "United Credit Bank", отмечается в сообщении фонда.

"Решением Бакинского административно-экономического суда №1 от 13 апреля 2017 года, ADIF назначен ликвидатором банка вместо ООО "Azerbaijan International Legal Company", - отмечается в сообщении.

Центральный банк Азербайджана 25 января 2016 года принял решение об аннулировании лицензии на деятельность United Credit Bank. Центробанк свое решение об аннулировании лицензии United Credit Bank на банковскую деятельность объяснил тем, что банк не выполнил требования к минимальному совокупному капиталу (50 млн манатов - ИФ-Аз), не мог выполнять обязательства перед кредиторами, не проводил деятельность в надежном и пруденциальном порядке.

На основании этого Бакинским административно-экономическим судом №1 9 февраля 2016 года было принято решение о банкротстве банка. Однако, United Credit Bank подал апелляцию на это решение. По этой причине не было возможно начать выплату компенсаций по застрахованным вкладам в банке.

Верховный суд 15 марта 2017 года принял решение оставить в силе решение суда первой инстанции о начале процедуры банкротства банка. Тем самым были устранены препятствия для выплаты компенсаций вкладчикам банка.

ОАО United Credit Bank был создан в 1996 году.

А.Азизов

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Тэги: ADIF, БАНК, ЛИКВИДАТОРВ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]