В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана двух дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали два человека.
За сутки на территории республики было зафиксировано 93 преступления, 25 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 56 человек.
Зафиксировано 10 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Р.Бабаев
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