Порошенко ждет от международного суда ООН наказания России

Президент Украины Петр Порошенко заявил о важности ожидаемого решения Международного суда ООН (Гаага) о временных предупредительных мерах по иску Киева о привлечении РФ к ответственности "за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины".
"Сегодня очень важный день, ведь Международный суд ООН примет первые меры в деле, которое Украина инициировала против России", - заявил П.Порошенко в среду в Chatham House в Лондоне.
П.Порошенко призвал международное сообщество поддержать Украину.
16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности "за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины". Иск был подан в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Слушания в Международном суде ООН по иску Украины против России прошли 6-9 марта.
Украина, в частности, просит суд обязать РФ осуществлять надлежащий контроль за российско-украинской границей с целью прекращения поставок оружия; прекратить и предотвращать поставки денег или оружия группам, осуществляющим террористические атаки; принять меры с целью осуществления влияния на группы, которые она поддерживает, с целью предупреждения террористических атак против гражданского населения; воздерживаться от расовой или этнической дискриминации в Крыму; разрешить деятельность меджлиса крымско-татарского народа; прекратить насильственные похищения представителей крымских татар; отказаться от ограничения образования на украинском языке.
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