В Международной коалиции по борьбе с ИГ не располагают информацией о том, что лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади был арестован в районе иракско-сирийской границы.
"Мы видели эти сообщения, на данный момент у нас информации по этому поводу нет", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Объединенного командования операции "Непоколебимая решимость", которую проводит возглавляемая США коалиция.
Накануне в ряде СМИ появились сообщения о том, что "террорист номер один" был арестован при попытке прорваться из осажденного Мосула к сирийской границе и в настоящее время находится под стражей.
На протяжении последних трех лет в прессе неоднократно появлялись сообщения о смерти или захвате А.Б.аль-Багдади, которые впоследствии не получали подтверждения.
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