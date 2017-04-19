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Дальнее зарубежье 19.04.2017 15:02

Международная коалиция по борьбе с ИГ не может подтвердить сообщения СМИ об аресте "террориста номер один"

В Международной коалиции по борьбе с ИГ не располагают информацией о том, что лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади был арестован в районе иракско-сирийской границы.

"Мы видели эти сообщения, на данный момент у нас информации по этому поводу нет", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Объединенного командования операции "Непоколебимая решимость", которую проводит возглавляемая США коалиция.

Накануне в ряде СМИ появились сообщения о том, что "террорист номер один" был арестован при попытке прорваться из осажденного Мосула к сирийской границе и в настоящее время находится под стражей.

На протяжении последних трех лет в прессе неоднократно появлялись сообщения о смерти или захвате А.Б.аль-Багдади, которые впоследствии не получали подтверждения.

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Тэги: РОССИЯ, ИГ, ЛИДЕР, КОАЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]