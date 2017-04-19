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Дальнее зарубежье 19.04.2017 13:28

Шестеро погибли, более 30 пострадали в результате взрыва в Алеппо - СМИ

Минимум шесть человек погибли в результате взрыва в сирийском городе Алеппо, сообщает в среду сирийское телевидение.

Еще не менее 32 человек получили ранения.

Взрыв прогремел в квартале Салах-ад-Дин.

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Тэги: СИРИЯ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]