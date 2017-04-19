Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8246 RUR   0.0303 GBR   2.1833 TRY   0.4655

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.41 Brent   54.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 18° Завтра 10° 17° 21 Апр 12° 18° 22 Апр 18°

Бизнес и законодательство 19.04.2017 14:44

Баку, Нахчыван, Мингячевир, Сумгайыт и Ширван являются наиболее привлекательными для инвесторов – Центр

Города Баку, Нахчыван, Мингячевир, Сумгайыт и Ширван входят в число наиболее привлекательных для инвесторов регионов Азербайджана.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций опубликовал первый инвестиционный рейтинг регионов Азербайджана. Рейтинг рассчитан на 2017 год.

«В топ-10 наиболее привлекательных регионов также включены города Гянджа и Нафталан, а также Абшеронский, Имишлинский и Джульфинский районы», - отмечает центр.

Наименее привлекательными для инвестирования, по оценкам центра, являются Джалилабадский, Ярдымлинский, Лерикский, Астаринский и Гедабекский районы.

В целом, рейтинг охватил 63 города и района Азербайджана.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РЕГИОНЫ, ИНВЕСТИЦИИ, РЕЙТИНГ


Похожие новости


Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер Инвестиции в развитие регионов Азербайджана из всех источников в 2015г составили 3,6 млрд манатов Инвестпрограмма развития регионов Азербайджана охватит до 150 проектов, оценивается около $1 млрд – глава Минэкономики Суммарные инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2016г составят порядка 1 млрд манатов – президент Алиев Инвестиции в развитие регионов Азербайджана из всех источников в 2014г составили 4,5 млрд манатов Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2004-2013гг превысили 50 млрд манатов – глава Минэкономики

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]