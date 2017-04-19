Баку, Нахчыван, Мингячевир, Сумгайыт и Ширван являются наиболее привлекательными для инвесторов – Центр

Города Баку, Нахчыван, Мингячевир, Сумгайыт и Ширван входят в число наиболее привлекательных для инвесторов регионов Азербайджана.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций опубликовал первый инвестиционный рейтинг регионов Азербайджана. Рейтинг рассчитан на 2017 год.

«В топ-10 наиболее привлекательных регионов также включены города Гянджа и Нафталан, а также Абшеронский, Имишлинский и Джульфинский районы», - отмечает центр.

Наименее привлекательными для инвестирования, по оценкам центра, являются Джалилабадский, Ярдымлинский, Лерикский, Астаринский и Гедабекский районы.

В целом, рейтинг охватил 63 города и района Азербайджана.

А.Ахундов