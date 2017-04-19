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СНГ 19.04.2017 15:31

Лавров примет участие во встрече глав МИД стран ШОС в Астане в конце апреля

Глава МИД РФ Сергей Лавров 20-21 апреля в Астане примет участие во встрече министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили в среду в МИД России.

"В фокусе дискуссии будет нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития деятельности ШОС в свете ожидаемого предоставления членского статуса Индии и Пакистану", - сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В русле работы по обеспечению содержательного наполнения саммита организации, который пройдет 8-9 июня в столице Казахстана, министры в приоритетном порядке обсудят документы и решения, планируемые к рассмотрению главами государств-членов", - добавила она.

М.Захарова отметила, что "особое внимание будет уделено согласованию вопросов углубления сотрудничества в сферах безопасности и гуманитарных связей".

"Состоится обмен мнениями по актуальным темам глобальной и региональной повестки дня, а также наращивания практического взаимодействия и координации на многосторонних площадках, прежде всего, в рамках ООН", - сказала официальный представитель МИД РФ.

М.Захарова также сообщила, что "на полях" министерской встречи С.Лавров проведет ряд двусторонних контактов.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ШОС, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]