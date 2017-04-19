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ТЭК 19.04.2017 15:02

Азербайджан получил статус "гостя" в DAC OECD - МИД

Азербайджан получил статус "гостя" в Комитете поддержки развития (DAC) Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

«В результате проводимой с 2015 года Агентством по поддержке международного развития (AIDA) при МИД Азербайджана целенаправленной деятельности, Баку будет представлен в статусе "гостя" в DAC OECD, являющейся самой авторитетной международной структурой в мире в сфере содействия развитию», - отмечается в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что сотрудничество с OECD/DAC имеет важное значение для Азербайджана.

«Участие в заседаниях организации будет служить дальнейшему увеличению авторитета Баку на международной арене, росту эффективности донорской деятельности Азербайджана и формированию новых партнерских отношений», - подчеркивает МИД.

Р.Бабаев

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Тэги: OECD, DAC, СТАТУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]