Азербайджан получил статус "гостя" в Комитете поддержки развития (DAC) Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

«В результате проводимой с 2015 года Агентством по поддержке международного развития (AIDA) при МИД Азербайджана целенаправленной деятельности, Баку будет представлен в статусе "гостя" в DAC OECD, являющейся самой авторитетной международной структурой в мире в сфере содействия развитию», - отмечается в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что сотрудничество с OECD/DAC имеет важное значение для Азербайджана.

«Участие в заседаниях организации будет служить дальнейшему увеличению авторитета Баку на международной арене, росту эффективности донорской деятельности Азербайджана и формированию новых партнерских отношений», - подчеркивает МИД.

Р.Бабаев