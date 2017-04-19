Malaysia Airlines первой среди авиакомпаний мира начнет отслеживать самолеты со спутников

Malaysia Airlines, самолет которой пропал без вести три года назад, первой среди авиаперевозчиков мира начнет отслеживать движение воздушных судов при помощи спутников: для этого компания подписала соглашение с Aireon LLC, SITAONAIR и FlightAware LLC.
Как говорится в сообщении Aireon, новая система спутников позволит отслеживать перемещение самолетов по всему миру, в том числе в полярных областях и в любой точке над океанами.
Для этой цели Aireon совместно с Iridium Communications Inc. создает новую сеть спутников, работа над которой, как ожидается, будет завершена в 2018 году. На большинстве лайнеров, выполняющих международные рейсы, уже установлено оборудование автоматического зависимого наблюдения-вещания (АЗН-В, англ. ADS-B), которое способно обеспечить наблюдение за воздушным судном с большой точностью. США, Россия и другие страны в настоящее время внедряют средства наземного наблюдения по этой технологии.
"Глобальное отслеживание самолетов долгое время было целью авиационного сообщества. Мы гордимся тем, что станем первой авиакомпанией, которая реализует это решение", - приводятся в сообщении слова главного операционного директора Malaysia Aire Изхама Исмаила.
В январе власти Австралии, Китая и Малайзии объявили о приостановке глубоководных поисков самолета Malaysia Airlines, который исчез, выполняя рейс MH370 между Куала-Лумпуром и Пекином 8 марта 2014 года. Лайнер пропал с экранов радаров через час после взлета. На его борту находились 239 пассажиров и членов экипажа.
За три года было установлено, что самолет через час полета развернулся, пролетел над Малайзией и направился в удаленные регионы на юге Индийского океана. Часть обломков была обнаружена на африканском побережье, но целиком остов лайнера найти так и не удалось.
Эксперты сомневаются в том, что установка системы Aireon могла спасти MH370, поскольку передающие устройства на борту, по всей видимости, были отключены преднамеренно. В таком случае самолет стал бы невидимым и для спутниковой системы.
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