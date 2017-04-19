Министерская встреча России, Азербайджана и Армении по Карабаху возможна, но говорить о ее подготовке пока рано - МИД РФ

В МИД РФ не исключают проведения встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию, но пока конкретной информации о ее подготовке нет.

"Вероятность таких контактов по нагорно-карабахскому урегулированию существует. Пока конкретных очертаний, о которых можно было бы вас проинформировать, нет", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

Так официальный представитель МИД ответила на вопрос, готовится ли в данный момент трехсторонняя встреча на министерском уровне, о возможном проведении которой в Москве говорили сопредседатели Минской группы ОБСЕ.