Министерская встреча России, Азербайджана и Армении по Карабаху возможна, но говорить о ее подготовке пока рано - МИД РФ

В МИД РФ не исключают проведения встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию, но пока конкретной информации о ее подготовке нет.
"Вероятность таких контактов по нагорно-карабахскому урегулированию существует. Пока конкретных очертаний, о которых можно было бы вас проинформировать, нет", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.
Так официальный представитель МИД ответила на вопрос, готовится ли в данный момент трехсторонняя встреча на министерском уровне, о возможном проведении которой в Москве говорили сопредседатели Минской группы ОБСЕ.
Цены на нефть перешли к росту, Brent поднялась выше $55 за баррель
Азербайджан в I квартале увеличил производство продукции АПК на 3,5%
Malaysia Airlines первой среди авиакомпаний мира начнет отслеживать самолеты со спутников
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Пожарные эвакуировали 20 жильцов жилого дома в Сумгайыте, где возник пожар – МЧС Азербайджана
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Лавров примет участие во встрече глав МИД стран ШОС в Астане в конце апреля
Медведев назвал удар США по Сирии актом военной агрессии
Техническое состояние затонувшего в Черном море сухогруза две недели назад в Поти "не вызывало сомнений", заявляют в Тбилиси
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Посол Франции в Бакинской Высшей Школе Нефти
В Баку обсудили подготовку к участию в ХIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов
В Азербайджанской дипломатической академии состоялся VI ежегодный международный фестиваль. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»