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Карабахский конфликт 19.04.2017 15:17

Министерская встреча России, Азербайджана и Армении по Карабаху возможна, но говорить о ее подготовке пока рано - МИД РФ

В МИД РФ не исключают проведения встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию, но пока конкретной информации о ее подготовке нет.

"Вероятность таких контактов по нагорно-карабахскому урегулированию существует. Пока конкретных очертаний, о которых можно было бы вас проинформировать, нет", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

Так официальный представитель МИД ответила на вопрос, готовится ли в данный момент трехсторонняя встреча на министерском уровне, о возможном проведении которой в Москве говорили сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]