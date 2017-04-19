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АПК 19.04.2017 15:19

Азербайджан в I квартале увеличил производство продукции АПК на 3,5%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-марте 2017 года составил 744 млн манатов, что на 3,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В I-ом квартале 2017 года объем производства продукции в животноводстве составил 726,6 млн манатов, растениеводства – 17,4 млн манатов.

За отчетный период рост производства продукции животноводства составил 3%.

При этом в январе-марте в республике произведено 115,4 тыс. тонн мяса (рост на 3,2%), 450,5 тыс. тонн молока (рост на 2,2%), 425,8 млн яиц (рост на 4,6%).

Рост производства продукции растениеводства в январе-марте 2017 года составил 24,6%.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АПК, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]