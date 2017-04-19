Азербайджан в I квартале увеличил производство продукции АПК на 3,5%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-марте 2017 года составил 744 млн манатов, что на 3,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В I-ом квартале 2017 года объем производства продукции в животноводстве составил 726,6 млн манатов, растениеводства – 17,4 млн манатов.

За отчетный период рост производства продукции животноводства составил 3%.

При этом в январе-марте в республике произведено 115,4 тыс. тонн мяса (рост на 3,2%), 450,5 тыс. тонн молока (рост на 2,2%), 425,8 млн яиц (рост на 4,6%).

Рост производства продукции растениеводства в январе-марте 2017 года составил 24,6%.

А.Ахундов