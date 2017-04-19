Цены на нефть перешли к росту, Brent поднялась выше $55 за баррель

Нефть перешла от снижения к росту на заявлениях главы ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что период избыточного предложения топлива на мировом рынке подходит к концу.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:17 поднялась на $0,22 (0,4%) - до $55,11 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,15 (0,29%) - до $52,56 за баррель.
"Мы настроены оптимистично и считаем, что принятые ОПЕК меры уже вывели рынок на траекторию, направленную на восстановление, - заявил М.Баркиндо, выступая на конференции в Абу-Даби. - Наши коллективные действия продолжат демонстрировать свою эффективность".
Кроме того, участники рынка следят за уровнем запасов топлива в США. По данным Американского института нефти (API), собирающего информацию на добровольной основе, запасы нефти в США уменьшились на 840 тыс. баррелей по итога прошлой недели после падения на 2,17 млн баррелей по итогам предыдущей.
Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду в 17:30 мск и, как ожидают эксперты, покажут снижение запасов на 1,4 млн баррелей.
Отмечается, что, несмотря на снижение по итогам позапрошлой недели, уровень запасов в США находится на максимальной отметке в истории и примерно на 100 млн баррелей превышают средний показатель для этого времени года за последние 5 лет.
Также в среду стало известно, что Ливия отправила в Италию танкер с 600 тыс. баррелями нефти из порта Эс-Сидер.
"Нефтяные котировки несколько снизились после сильного ралли", - сказал инвестиционный директор Ayers Alliance Securities Джонатан Барратт. По его мнению, цены на нефть не опустятся ниже $50 за баррель, а переговоры о продлении соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и их партнерами могут поддержать рынок в следующем месяце.
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