Гражданами Латвии ежегодно становятся около тысячи неграждан

Процесс натурализации в Латвии в последние 3 года стабилизировался, отмечают в Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ).

Как сообщили представители ведомства на заседании комиссии Сейма (парламента) Латвии по гражданству, миграции и сплоченности общества, ежегодно латвийскими гражданами становятся около тысячи неграждан.

Так, в 2014 году в Латвии натурализовались 939 человек, в 2015 году - 971, в прошлом году - 987 человек.

Число неграждан с 1995 года уменьшилось на полмиллиона. На 1 января 2017 года их число составляло 242 тыс. 560 человек или 11,39% населения страны. Две трети неграждан - старше 51 года.

Представители управления натурализации УДГМ обратили внимание депутатов на то, что большая часть неграждан считает, что они "никому не нужны".

Для решения этой проблемы предлагается оказывать негражданам практическую помощь в освоении государственного языка, имея в виду, что многим из них старше 40 лет и им сложно сдать письменную часть экзамена по латышскому языку.