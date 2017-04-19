В ОЗХО подтвердили использование зарина или его аналога в сирийском Идлибе - СМИ

Результаты проведенных экспертиз указывают на то, что в сирийском Идлибе был применен зарин, либо его аналог, сообщили в среду европейские СМИ со ссылкой на гендиректора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмета Узюмджю.
Так, как сообщили СМИ источники в британской делегации, речь идет о зарине или подобном ему нервнопаралитическом газе.
В среду спецсессия Исполнительного совета ОЗХО возобновляется в Гааге.
Предыдущее заседание состоялось 13 апреля. По его результатам в ОЗХО заявили, что "предварительная оценка экспертов заключается в том, что речь идет о достойных доверия данных" о применении химического оружия.
Как сообщалось, 18 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия рассчитывает на устранение существующих противоречий по расследованию инцидента, и напомнил, что российскую сторону не устраивает дистанционное расследование.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона потребует от Лондона разъяснений в связи с выводами британской стороны по инциденту с химоружием в Сирии.
4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) произошла химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.
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