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Дальнее зарубежье 19.04.2017 16:44

В ОЗХО подтвердили использование зарина или его аналога в сирийском Идлибе - СМИ

Результаты проведенных экспертиз указывают на то, что в сирийском Идлибе был применен зарин, либо его аналог, сообщили в среду европейские СМИ со ссылкой на гендиректора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмета Узюмджю.

Так, как сообщили СМИ источники в британской делегации, речь идет о зарине или подобном ему нервнопаралитическом газе.

В среду спецсессия Исполнительного совета ОЗХО возобновляется в Гааге.

Предыдущее заседание состоялось 13 апреля. По его результатам в ОЗХО заявили, что "предварительная оценка экспертов заключается в том, что речь идет о достойных доверия данных" о применении химического оружия.

Как сообщалось, 18 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия рассчитывает на устранение существующих противоречий по расследованию инцидента, и напомнил, что российскую сторону не устраивает дистанционное расследование.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона потребует от Лондона разъяснений в связи с выводами британской стороны по инциденту с химоружием в Сирии.

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) произошла химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.

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Тэги: СИРИЯ, ОЗХО, ЗАРИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]