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Внешняя политика 19.04.2017 16:39

Баку и Тбилиси провели очередные консультации по делимитации азербайджано-грузинской госграницы

Очередной этап консультаций по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией состоялся в среду в Баку, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В Баку состоялись консультации между заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым и заместителем министра иностранных дел Грузии Давидом Дондуа по вопросам делимитации азербайджано-грузинской госграницы», - говорится в сообщении.

На встрече также участвовали представители министерств иностранных дел обоих стран, эксперты из соответствующих государственных органов.

"Были рассмотрены вопросы прохождения линии государственной границы, и состоялся обмен мнением по определенным документам для последующего их рассмотрения в рамках Комиссий", - подчеркивается в сообщении.

По итогам проведенных консультаций стороны договорились продолжить обсуждения по несогласованным участкам и принятию необходимых мер для проведения очередного заседания Комиссии в Тбилиси, сроки которого будут согласованы по дипломатическим каналам.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ГРАНИЦА, ДЕЛИМИТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]