Баку и Тбилиси провели очередные консультации по делимитации азербайджано-грузинской госграницы

Очередной этап консультаций по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией состоялся в среду в Баку, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В Баку состоялись консультации между заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым и заместителем министра иностранных дел Грузии Давидом Дондуа по вопросам делимитации азербайджано-грузинской госграницы», - говорится в сообщении.

На встрече также участвовали представители министерств иностранных дел обоих стран, эксперты из соответствующих государственных органов.

"Были рассмотрены вопросы прохождения линии государственной границы, и состоялся обмен мнением по определенным документам для последующего их рассмотрения в рамках Комиссий", - подчеркивается в сообщении.

По итогам проведенных консультаций стороны договорились продолжить обсуждения по несогласованным участкам и принятию необходимых мер для проведения очередного заседания Комиссии в Тбилиси, сроки которого будут согласованы по дипломатическим каналам.

Р.Бабаев