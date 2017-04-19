Баку и Тбилиси провели очередные консультации по делимитации азербайджано-грузинской госграницы

Очередной этап консультаций по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией состоялся в среду в Баку, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
«В Баку состоялись консультации между заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым и заместителем министра иностранных дел Грузии Давидом Дондуа по вопросам делимитации азербайджано-грузинской госграницы», - говорится в сообщении.
На встрече также участвовали представители министерств иностранных дел обоих стран, эксперты из соответствующих государственных органов.
"Были рассмотрены вопросы прохождения линии государственной границы, и состоялся обмен мнением по определенным документам для последующего их рассмотрения в рамках Комиссий", - подчеркивается в сообщении.
По итогам проведенных консультаций стороны договорились продолжить обсуждения по несогласованным участкам и принятию необходимых мер для проведения очередного заседания Комиссии в Тбилиси, сроки которого будут согласованы по дипломатическим каналам.
Р.Бабаев
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